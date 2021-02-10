Шахтар втратив футболіста перед матчем Ліги Європи
Шахтар продовжує готуватися до другої частини сезону в заміському комплексі "Святошин". До календарної гри чемпіонату з Колосом залишається всього три доби.
Стало відомо, що в Ковалівці точно не зіграє півзахисник "гірників" Дентіньо. Бразилець отримав пошкодження литкового м'яза.
До слова: Шахтар оголосив заявку гравців на матчі Ліги Європи
За оцінкою медичного штабу клубу, відновлення гравця займе близько двох тижнів. Це означає, що перший матч 1/16 фіналу Ліги Європи проти Маккабі Тель-Авів він теж, швидше за все, пропустить.
Поділитися новиною
Вибір редакції