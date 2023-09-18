Не смогли собрать полный список: Порту объявило обескровленную заявку на матч против Шахтера

Уже во вторник, 19 сентября, стартует первый тур группового раунда Лиги чемпионов-2023/2024. В одном из восьми матчей сыграет единственный представитель Украины – донецкий Шахтер.

В стартовом туре Шахтер примет в германском Гамбурге Порту. За день до поединка оба клуба объявили заявки на предстоящую встречу.

Следует узнать Шахтер сыграет первый матч в Лиге чемпионов против Порту: где смотреть онлайн, список трансляций

Португальский гранд подходит к матчу обескровленным

Порту, как и Шахтер, не смог избежать кадровых потерь перед стартом группового раунда Лиги чемпионов. Сразу трое футболистов не смогут принять участие в поединке из-за повреждений. Гонсалу Рибейру и Пепе будут отбывать дисквалификацию.

Потому тренерский штаб во главе с Сержиу Консейсаном не заполнил до конца все лоты в заявке команды. В список Порта попали 22 игрока.

Заявка Порту на матч против Шахтера:

Вратари: Диогу Кошта, Клаудиу Рамуш.

Диогу Кошта, Клаудиу Рамуш. Защитники: Фабиу Кардозу, Пепе, Давид Карму, Зайду Сануси, Хорхе Санчес, Венделл, Жоау Мариу.

Фабиу Кардозу, Пепе, Давид Карму, Зайду Сануси, Хорхе Санчес, Венделл, Жоау Мариу. Полузащитники: Стивен Эуштакиу, Марко Груич, Нико Гонсалес, Иван Хайме, Андре Франко, Алан Варела, Ромариу Баро.

Стивен Эуштакиу, Марко Груич, Нико Гонсалес, Иван Хайме, Андре Франко, Алан Варела, Ромариу Баро. Нападающие: Мехди Тареми, Франсишку Консейсау, Галено, Фран Наварро, Тони Мартинес, Гонсалу Боржеш.

Матч Шахтер – Порту начнется 19 сентября в 22:00 (по Киеву) в Гамбурге, где "горняки" будут проводить номинально "домашние" матчи еврокубков.

Отметим, что в составе донецкого клуба тоже есть большие потери. У "горняков" вылетели из игры из-за травм два центральных защитника – Николай Матвиенко и Валерий Бондарь.

19 сентября Шахтер и Порту уже в седьмой раз встретятся на футбольном поле. Украинцы еще ни разу не побеждали этого соперника – 3 поражения и 3 ничьих. Последний раз клубы играли между собой в сезоне-2014/2015. Этот матч закончился мировой 1:1.