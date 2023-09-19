Горький вкус портвейна: Шахтер без шансов проиграл Порту в лобовом матче Лиги чемпионов – видео

Дончане питали надежды дать бой Порту и попытаться зацепиться за второе место в группе. К сожалению, "драконы" на поле показали свой класс и свели шансы Шахтера на выход в плей-офф к минимуму.

Шахтер – Порту 1:3

Голы: Келси, 13 – Галено, 9, 15, Тареми, 29.

Донецкий Шахтер начал свой путь в Лиге чемпионов 2023-2024. Команда Патрика ван Леувена попала в квартет в Барселону, Порт и Антверпен, пишет 24 канал.

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Проблемы Шахтера перед ЛЧ

Именно лобовой встречей с португальцами и пришлось начинать "горнякам". Игра была номинально домашней для Шахтера, но из-за войны в Украине дончане принимают соперников в Гамбурге.

Порт считался явным фаворитом даже в выездном матче. Добавляли проблем Шахтеру и проблемы в обороне, поскольку из-за травм отсутствовали оба основных центрбека Матвиенко и Бондарь.

На их месте появились Ракицкий и израильский новичок Лемкин. Также ван Леувен удивил появлением с первых минут танзанийца Мироши, закрывшего левый фланг обороны. Более того, тренер решил сыграть с двумя нападающими, Сикан и Келси вышли в паре.

Бодрый старт от Порта

Команды начали с места в карьер и забили три гола на старте встречи. Первым это сделал вингер Порту Галено. Защита дончан дала Франко пробить при неплохой позиции. Потрошитель парировал выстрел, но Мироши не успел накрыть Галено, добившего мяч в пустые ворота.

Как Галено открыл счет:

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Впрочем, за четыре минуты дончане восстановили паритет, в первой же своей атаке. Зубков запустил Коноплю в площадку Порту, выполнив навес в центр, где Келси метко головой замкнул подачу. К сожалению, это был едва ли не единственный всплеск от "горняков" в первом тайме.

Видео гола Кевина Келси:

Ничейный счет продержался всего две минуты. Наварил проблем у собственных ворот Сикан, сначала потерявший мяч на фланге. Когда же Даниил отобрал обратно, он совершил рискованный пас в центр защиты. Лемкин не успел до Галено, который добрался до мяча.

Дубль от Галено:

Бразилец вышел один на один с Ризныком и оформил дубль. Порту продолжал контролировать игру, не давая Шахтеру создавать ответные моменты. А в середине первого тайма гости еще больше увеличили отрыв.

Снова Галено показал себя наилучшим образом, оставив на фланге в дураках Лемкина и Коноплю. После прорыва бразилец нашел прострелом Тареми, который в упор расстрелял ворота Ризныка.

Видео гола Мехди Тареми:

Шахтеру не дали вернуться в игру

После этого Порту решил успокоить игру и уберечь силы для контратак. Впрочем, и сам Шахтер не имел возможности и сил на организацию своих атак.

Второй тайм "горняки" начали со штурма, но гости смогли выдержать давление. Защита плотно работала с Зубковым, а удары от Александра, а также Сикана парировал Кошта.

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Добавилось проблем ван Леувену в середине второго тайма, когда мышечную травму получил Лемкин. Тренер и так не имел особенно возможностей для усиления центра защиты (только молодой Козик на замене).

В конце концов, нидерландец выпустил Бондаренко, Азарова, Гочолейшвили и Эгиналду. Это позволило Мироше перейти в пару к Ракицкому в центре. Впрочем, это лишь позволило "горнякам" не пропустить больше, тогда как на эффективность нападения замены не повлияли.

Мечты о плей-офф развеялись

Порту спокойно довел матч до комфортной победы и уже на поле доказал свой статус фаворита в борьбе за второе место. Если Шахтер еще планирует сразиться за плей-офф Лиги чемпионов, "горнякам" нужно делать чудо - добывать очки с Барселоной и брать реванш на "Драгау".

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Учитывая разгромное поражение Антверпена на "Камп Ноу" (0:5), Шахтеру нужно сконцентрироваться на борьбе с бельгийцами за третье место и путевку в Лигу Европы. Именно с бельгийцами в гостях дончане и сыграют в следующем туре Лиги чемпионов.

Видеообзор матча Шахтер – Порту