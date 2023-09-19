Новый сезон Лиги чемпионов 2023-2024 стартовал. В первый игровой день, 19 сентября, запланированы восемь матчей, в том числе и с участием Шахтера, пишет 24 канал.

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Это будет последняя ЛЧ, в которой будет групповой раунд. Со следующего сезона в основной стадии турнира сыграют 36 команд, а турнирная таблица будет общей. Участники будут играть восемь матчей с совершенно разными соперниками – по четыре дома и на выезде.

Центральными встречами стартового дня являются матчи группы F, которую можно назвать "группой смерти". В первой игре Милан расписал нулевую ничью с Ньюкаслом, в то время как в параллельной встрече квартета сыграют ПСЖ и дортмундская Боруссия.

ГРУППА Е

Лацио – Атлетико

Фейеноорд – Селтик

ГРУППА F

Милан – Ньюкасл 0:0

ПСЖ – Боруссия Д

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ГРУППА G

Янг Бойз – Лейпциг 1:3 (Мешек, 33 – Симакан, 3, Шлагер, 73, Шешко, 90+2)

(Мешек, 33 – Симакан, 3, Шлагер, 73, Шешко, 90+2) Манчестер Сити – Црвена Звезда

ГРУППА H