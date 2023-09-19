Шахтер никогда не обыгрывал Порту: печальная статистика встреч перед битвой в Лиге чемпионов

Дончане никогда не обыгрывали португальцев, но только в одном матче не смогли забить. А в своих последних очных матчах "драконы" вообще едва отскочили.

Донецкий Шахтер готовится к старту в Лиге чемпионов 2023-2024. Первым соперником команды Патрика Ван Леувена станет прямой конкурент за выход из группы Порту.

Следите с нами Шахтер – Порту: онлайн-трансляция первого матча "горняков" в Лиге чемпионов 2023/2024

"Горняки" имеют неприятную историю игр с "драконами". В шести очных встречах Шахтер ни разу не торжествовал – по три ничьих и поражения. 24 канал вспоминает, как дончане ранее противостояли Порту.

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Порту – Шахтер 3:2 (Пачеко, 41 (пен), Фраско, 47, Жак, 70 – Морозов, 6, Соколовский, 37)

(Пачеко, 41 (пен), Фраско, 47, Жак, 70 – Морозов, 6, Соколовский, 37) Шахтер – Порту 1:1 (Грачев, 63 – Уолш, 72)

После своей последней победы в Кубке СССР дончане набрали неплохой ход в КВН. Дончане одержали четыре победы в играх с датским Нюкебингом и швейцарским Серветтом. Впрочем, встреча с Порту в четвертьфинале стала последней в том турнире.

Справка. Матч Шахтер – Порту пройдет 19 сентября в немецком Гамбурге на арене "Фолькспаркштадион". Прямая трансляция встречи будет доступна на онлайн-сервисах Megogo и Volia TV. Начало – в 22:00 по киевскому времени.

Хотя в обоих матчах Шахтер был близок к победе. На выезде "горняки" вообще вели 2:0, но затем пропустили трижды. Дома же подопечные Носова тоже упустили преимущество, сыграв вничью. В том розыгрыше Порту дошел до финала, где уступил Ювентусу.

Видеообзор матча Порту – Шахтер:

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ 2011-2012

Порту – Шахтер 2:1 (Халк, 28, Клебер, 51 – Луис Адриано, 13)

(Халк, 28, Клебер, 51 – Луис Адриано, 13) Шахтер – Порту 0:2 (Халк, 79, Рац. 90 (автогол))

Следующая дуэль команд состоялась спустя почти 30 лет. но уже в самом престижном турнире Европы. Шахтер и Порту оказались в нетрудной группе с АПОЭЛом и Зенитом, но две последние команды вышли в плей-офф.

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Шахтер тогда стал последним и проиграл Порту в обоих матчах. На выезде подопечные Луческу вообще доигрывали в девять из-за изъятия Ракицкого и Чигринского. Дома дончане дали бой, но немного не дотерпели.

Видеообзор матча Шахтер – Порту:

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ 2014-2015

Шахтер – Порту 2:2 (Тейшейра, 52, Луис Адриано, 85 – Джексон Мартинес, 89, 90+3)

(Тейшейра, 52, Луис Адриано, 85 – Джексон Мартинес, 89, 90+3) Порту – Шахтер 1:1 (Абубакар, 87 – Степаненко, 51)

Уже через три года Шахтер и Порту снова оказались в одной группе ЛЧ. Но на этот раз они вместе прошли в плей-офф, оставив позади Атлетик и БАТЭ. В очных матчах команды дважды расписали ничью, хотя Шахтер вполне мог рассчитывать на две победы.

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Во Львове дончане вели 2:0 и только в компенсированное время дали колумбийцу Мартинесу восстановить паритет. На выезде же португальцев спас гол Абубакара, который недавно уже за Бешикташ поиздевался над Динамо.

Видеообзор матча Шахтер – Порту: