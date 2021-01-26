Шахтер пообещал игроку Шахтера, что контракт с Тайсоном не продлят
Футболисту Манору Соломону пообещали в Шахтере, что новый контракт с Тайсоном не будет подписан.
Источник: журналист Игорь Цыганык в программе "Цыганык Live"
Цыганык подтвердил, что ранее было предложение по Соломону от Арсенала, лондонцы предлагали до 20 миллионов евро.
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21-летний израильтянин решил остаться в Шахтере, он надеется, что будет получать больше игрового времени через быстрый уход Тайсона из клуба.
"Футболиста можно было продавать, но Манору пообещали, что Шахтер не продлит контракт с Тайсоном, поскольку израильтянин понимал, что в противном случае у него не будет игровой практики. Но, поскольку Тайсон уже точно уходит из Шахтера, Манор знает, что получит место на поле", – сказал Цыганык.
Кого покупает Шахтер? Знаю, что "горняки" ищут футболиста в центральную зону и есть несколько вариантов. Думаю, что сам этот трансфер состоится только летом,
– подытожил журналист.
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