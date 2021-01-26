Шахтар пообіцяв своєму гравцю, що не продовжить контракт з Тайсоном
Футболісту Манору Соломону пообіцяли в Шахтарі, що новий контракт з Тайсоном не буде підписаний.
Джерело: журналіст Ігор Циганик у програмі "Циганик Live"
Циганик підтвердив, що раніше була пропозиція по Соломону від Арсенала, лондонці пропонували до 20 мільйонів євро.
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21-річний ізраїльтянин вирішив залишитися в Шахтарі, він сподівається, що буде отримувати більше ігрового часу через швидкий відхід Тайсона з клубу.
"Футболіста можна було продавати, але Манору пообіцяли, що Шахтар не продовжить контракт з Тайсоном, оскільки ізраїльтянин розумів, що в іншому випадку у нього не буде ігрової практики. Але, оскільки Тайсон вже точно йде з Шахтаря, Манор знає, що отримає місце на полі", – сказав Циганик.
Кого купує Шахтар? Знаю, що "гірники" шукають футболіста в центральну зону і є кілька варіантів. Думаю, що сам цей трансфер відбудеться тільки влітку ,
– підсумував журналіст.
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