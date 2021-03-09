Донецкий Шахтер получил результаты новых тестов на коронавирус перед матчем 1/8 финала Лиги Европы против Ромы. Все игроки, тренеры и работники клуба получили отрицательные результаты.

Таким образом, Шахтер отправится в Рим 10 марта в 10:00.

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Обратите внимание! Первый матч между Ромой и Шахтером состоится 11 марта. Ответный матч команды сыграют 18 марта, в Киеве на НСК "Олимпийский".

Шахтер – Рома: экскурс в историю

Команды до этого провели шесть матчей. И все шесть игр – в Лиге чемпионов. Четыре раза победил Шахтер. Но Рома дважды обходила "горняков".

Наиболее эпическое противостояние между командами произошло в сезоне 2010/2011. Тогда в первом матче 1/8 финала ЛЧ Шахтер победил на выезде, забив три гола в первом тайме. Дома на "Донбасс Арене" Шахтер снова забил трижды и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов.

В 2018 году уже Рома взяла реванш и прошла в четвертьфинал благодаря голу на выезде.

Но интересным будет тренерская дуэль. Ведь Рому тренирует Паулу Фонсека, который до этого возглавлял именно Шахтер. Тем более, что в предыдущем раунде Рома прошла другой бывший клуб Фонсеки – португальскую Брагу. Также в Роме выступает Генрих Мхитарян – бывшая звезда донецкого клуба.