Шахтар отримав результати тестів на СOVID-19 перед Лігою Європи: чи є хворі
Донецький Шахтар отримав результати нових тестів на коронавірус перед матчем 1/8 фіналу Ліги Європи проти Роми. Всі гравці, тренери та працівники клубу отримали негативні результати.
Джерело:ФК Шахтар
Таким чином, Шахтар відправиться в Рим 10 березня о 10:00.
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Шахтар – Рома: історія протистоянь
Команди до цього провели шість матчів. І всі шість ігор – в Лізі чемпіонів. Чотири рази переміг Шахтар. Але Рома двічі обходила "гірників".
Найбільш епічне протистояння між командами відбулося у сезоні 2010/2011. Тоді у першому матчі 1/8 фіналу ЛЧ Шахтар переміг на виїзді, забивши три голи у першому таймі. Вдома на "Донбас арені" Шахтар знову забив тричі та вийшов у чвертьфінал Ліги чемпіонів.
У 2018 році вже Рома взяла реванш і пройшла у чвертьфінал завдяки голу на виїзді.
Та цікавим буде тренерська дуель. Адже Рому тренує Паулу Фонсека, який до цього очолював саме Шахтар. Тим більше, що в попередньому раунді Рома пройшла інший колишній клуб Фонсеки – португальську Брагу. Також в Ромі виступає Генріх Мхітарян – колишня зірка донецького клубу.
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