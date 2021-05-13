За інформацією відомого футбольного журналіста Альфредо Педулли, Роберто Де Дзербі планує привести з собою в Шахтар кількох гравців Сассуоло.
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Головним претендентом на перехід є центральний захисник Марлон. У минулому році Сассуоло хотів продати його в Фулхем за 15 мільйонів євро, але в останній момент угода зірвалася.
Що відомо про Марлона
25-річний Марлон є колишнім гравцем Барселони, в яку він перейшов влітку 2017 року з Флуміненсе. Однак в каталонському клубі бразилець закріпитися не зміг, провівши всього два офіційні матчі, і в 2018 році підписав контракт з Сассуоло.
У поточному сезоні Марлон провів 25 поєдинків за Сассуоло, що не відзначившись результативними діями. Transfermarkt оцінює його в 6,5 мільйона євро.
Коротко про прихід Де Дзербі
- Навесні 2021 року з'явилися чутки, що Шахтар зацікавлений у запрошенні 41-річного Де Дзербі. Як свідчать дані Transfermarkt, чинна угода Де Дзербі із Сассуоло закінчується 30 червня 2021 року.
- Італійські ЗМІ повідомили, що Шахтар вже навіть погодив перехід італійського фахівця. Донецький клуб підписав з Де Дзербі контракт на два роки.