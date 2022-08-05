Шахтер подписал игрока сборной Украины, который имел проблемы из-за российского тренера

Донецкий Шахтер объявил о подписании контракта с полузащитником Александром Зубковым. Футболист национальной сборной Украины подписал с "горняками" пятилетнее соглашение.

Александр Зубков является воспитанником Шахтера и в главной команде дебютировал 23 сентября 2015 года. В общей сложности за "оранжево-черных" отыграл 23 матча.

Достойно внимания Срна рассказал, готов ли Шахтер продать Мудрика

Далее в его карьере были аренды в Мариуполе и венгерском Ференцвароше. После года в Венгрии "фради" решили выкупить его контракт. В то время венгерскую команду возглавлял Сергей Ребров. И с ним команда трижды подряд стала чемпионом Венгрии и пробилась в групповой этап Лиги чемпионов.

Что касается Зубкова, то он даже 7 октября 2020 года дебютировал в составе национальной сборной Украины, за которую на сегодня провел 21 матч.

Однако после того, как летом 2021 года Ребров покинул Ференцварош, а в декабре этого же года команду возглавил россиянин станилав черчесов, Зубков стал все реже попадать в стартовый состав.

В новом сезоне Зубков не сыграл за команду ни одного матча. Команда уже провела пять официальных игр, но украинца не было даже в заявке на игру. Когда один из болельщиков написал, что Зубкову стоит покинуть Ференцварош, игрок ответил в комментариях, что надеется на то, что вскоре это произойдет. 5 августа Шахтер официально подписал с ним соглашение.

Следует отметить, что Шахтер не сообщает, на каких условиях подписал соглашение с Зубковым. У него был действующий контракт с Ференцварошем, так что "горняки" должны заплатить за его трансфер.