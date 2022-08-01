Александр Зубков стал игроком Ференцварошу летом 2019 года. Сначала выступал там в аренде, затем перебрался на постоянной основе. Тогда команду тренировал украинец Сергей Ребров, с которым "Фради" трижды выиграли чемпионат, а также пробились в групповой этап Лиги чемпионов.

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Зубков при Реброве был игроком основы и немало забивал. Но летом 2021 года Ребров покинул Ференцварош, возглавив Аль-Айн из ОАЭ. А в декабре 2021 года венгерскую команду официально возглавил станислав черчесов – бывший тренер сборной России, с которой провалился на Евро-2020. После этого украинец начал все реже не то, что выходить в старте команды, но и попадать в заявку на игру.

В новом сезоне Ференцварош сыграл 9 матчей – четыре товарищеских спарринга и пять официальных игр. Зубков не то, что не сыграл ни одной минуты в этих матчах – он всего дважды в товарищеских играх попадал в заявку на игру.

Сначала была информация, что таким образом игроку дают отдых после матчей за сборную Украины. Но эти матчи были еще в начале июня – последний матч "сине-желтые" провели 11 июня, когда обыграли Армению. Следовательно пропуск матча 12 июня вполне понятен. Но после этого российский тренер игнорирует украинского футболиста. Зубков не попал в заявку на матчи квалификации Лиги чемпионов. Он уже пропустил первые два раунда квалификации и точно не сыграет в третьем раунде.

В первом туре чемпионата Венгрии 31 июля Зубкова тоже не было в заявке на матч. Так что футболист посетил этап Формулы-1 в Венгрии.

Под фотографией с гонки один из болельщиков написал, чтобы Зубкову стоит покинуть Ференцварош. На что футболист ответил "надеюсь вскоре". Правда, впоследствии этот комментарий был удален.

Контракт Зубкова с Ференцварош действует до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 1,8 миллиона евро.