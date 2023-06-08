Шахтер будет подавать в суд на клуб АПЛ из-за "похищения" звездного легионера
Источник:ESPN
Донецкий клуб не намерен просто так отпускать Манора Соломона. Летом израильтянин может перейти в другой клуб по существу свободным агентом.
Полномасштабная война в Украине сильно ударила по футболу. Из-за боевых действий многие легионеры оставили УПЛ, воспользовавшись специальным разрешением от ФИФА на приостановление контрактов.
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Особенно от этого правила пострадал донецкий Шахтер, потерявший около десяти иностранцев. Среди них и Манор Соломон, приостановивший контракт с "горняками" и ставший игроком Фулхэма.
Шахтер хочет судиться с Тоттенхэмом
Этим летом израильтянин должен вернуться в Шахтер, но ФИФА продлила срок действия правила и на следующий сезон. Поэтому Манор сможет вновь приостановить контракт.
На 23-летнего вингера претендует Тоттенхэм. Впрочем, генеральный директор Шахтера Сергей Палкин настроен судиться со "шпорами", если те захотят бесплатно подписать Соломона.
Я связался с Соломоном и его агентом, пригласил его обратно в наш клуб. Я сказал, что он может сыграть все игры в Лиге чемпионов и находиться в стартовой одиннадцатке. Но он не желает. Я полагаю, что Соломон останется в Англии. Не знаю, куда он перейдет. Если он перейдет в Тоттенхэм, то мы разберемся со "шпорами" в суде по этому делу. Мы платим за него большие деньги, а Тоттенхэм в итоге получает его бесплатно? Это несправедливо к нашему клубу. Мы точно пойдем в суд и будем защищать себя,
– заявил Палкин.
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Контракт Манора с Шахтером действует до 31 декабря 2023 года. Поэтому, если Соломон воспользуется "правилом ФИФА", он может фактически свободным агентом перейти в любой клуб.
История Манора Соломона
- Израильтянин перешел в Шахтер зимой 2019 года.
- "Горняки" заплатили клубу Маккаби Петах-Тиква 6 миллионов евро.
- За три года в Шахтере Манор провел 106 матчей, отличившихся 23 голами и 9 ассистами.
- Вместе с донецкой командой Соломон дважды становился чемпионом Украины и доходил до полуфинала Лиги Европы.
- В сезоне 2022-2023 вингер провел 24 матча по Фулхэму, забив пять голов и заняв 10 место в АПЛ.
- Соломон является игроком сборной Израиля, за которую отыграл 33 матча.
- На его счету 6 голов и 8 ассистов.