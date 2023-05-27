Интер – Аталанта 3:2

Голы: Лукаку, 1, Барелла, 3, Мартинес, 77 – Пашалич, 36, Онана, 90+1 (автогол).

В эти выходные в чемпионате Италии проходят игры 37 тура, пишет 24 канал. Наполи уже гарантировал себе чемпионство, а Лацио обеспечил путевку в Лигу чемпионов. В то же время оставалось определить еще двух представителей Серии А в главном турнире Европы.

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К тому же в очном матче встретились прямые конкуренты – Интер и Аталанта. "Неррадзури" имели гандикап в 5 очков, поэтому даже ничья гарантировала бы им место в топ-четверке. Подопечные Гасперини надеялись приблизиться к Милану, который был впереди на три балла.

Ударное начало

Интер взялся за дело со старта и всего через три минуты забил дважды. Уже на 39 секунде матча счет открыл Лукаку, который реализовал выход наедине со Спортьеллой.

А чуть позже счет удвоил Барелла, оказавшегося в нужном месте после подачи с фланга. Интер мог еще больше развить свой успех, но Аталанта огрызнулась поближе к перерыву.

После углового и сумбура в площадке хозяев первым на мяче оказался Пашалич, который в упор расстрелял ворота Онана. Ожидалось, что после перерыва Аталанта понесется сравнять счет, но Интер умело засушил игру и еще и забил в третий раз.

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Брозовича вывели один на один с кипером, тот сбросил под удар свободному Лаутаро Мартинесу, поразившему уже пустые ворота. Под занавес игры Аталанта забила второй раз с помощью кипера соперника Онана, но в конце концов Интер без проблем довел игру до победы.

На мажорной ноте перед финалом

Таким образом, подопечные Симоне Индзаги гарантировали себе место в Лиге чемпионов на следующий сезон. Теперь "неррадзуре" нужно сосредоточиться на этом розыгрыше турнира. В финале ЛЧ итальянцы будут противостоять Манчестеру Сити.

Аталанта потеряла шансы на топ-четверку и теперь сыграет либо в Лиге Европы, либо в Лиге конференций. Четвертая путевка от Италии в ЛЧ достанется Милану или Ювентусу. Первые получают преимущество в 5 баллов и завтра будут играть с туринцами лобовой матч. Поэтому шансы "россонери" ощутимо выше.

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Украина в Лиге чемпионов

К слову, победа "Интера" сыграла и в пользу Украины. На следующий сезон уволился один слот прямой путевки в групповой раунд, ведь как Манчестер Сити, так и Интер гарантировали себе место там через чемпионат. Этот слот получит чемпион 12-й ассоциации в рейтинге УЕФА.

Ею как раз и есть Украина. Таким образом победитель УПЛ автоматически сыграет в групповом раунде Лиги чемпионов. За два тура до финиша большие шансы на золото у Шахтера, который опережает Днепр-1 на 5 очков.