Донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо" 25 августа сойдутся в битве за Суперкубок Украины. Впервые в истории поединок примет НСК "Олимпийский".

О том, что поединок между "Шахтером" и "Динамо" состоится 25 августа на НСК "Олимпийский", сообщает сайт УПЛ. Начало игры в 21:00.

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Трансляцию поединка обеспечит официальный вещатель Суперкубка ТРК "Украина"и ТК "Футбол" 1/2/3.



Афиша Суперкубка Украины / Фото УПЛ

Суперкубок Украины: главное

Действующим обладателем трофея является киевское "Динамо", которое в прошлом году победило"Шахтер". Впрочем, именно донецкий клуб больше всего раз выигрывал трофей – 8.

Впервые Суперкубок Украины провели в 2004 году. Тогда победу тоже одержало "Динамо". До сих пор трофей выигрывали только "Динамо" или "Шахтер".

Интригу противостояния в 2020 году подогревает то, что Мирча Луческу, который возглавляет "Динамо", впервые встретится со своим бывшим клубом – "Шахтером".