Шахтер передал солидное количество касок на нужды МВД Украины

Донецкий Шахтер продолжает помогать родной Украине через футбольные поединки. "Горняки" закупили партию касок для Министерства внутренних дел Украины.

Помощь "горняков" не только на спортивном фронте

Донецкий клуб передал Министерству 750 новых касок, которые закупил на средства собранные от благотворительных матчей, которые прошли весной 2022-го. Шахтер проводил благотворительное турне при поддержке Министерства иностранных дел Украины и авиакомпании SkyUp Airlines.

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Очередная порция помощи от донецкого клуба / Фото Шахтера

Ранее украинский гранд передал МВД Украины 1500 аптечек. Также следует отметить, что с 24 февраля Шахтер развернул центр помощи беженцам на "Арене Львов".

Напомним, что за пять благотворительных матчей "горняки" собрали солидную сумму для нашей страны – 13,2 миллиона гривен. Однако еще большую сумму передали на нужды украинцев клубные проекты и партнеры Шахтера – 25,6 миллионов гривен.

С кем сыграл Шахтер

В стартовом матче дончане потерпели минимальное поражение от греческого Олимпиакоса (1:0).

Во втором поединке "горняки" праздновали победу над Лехией 3:2. Эта победа очень памятна, ведь победный гол забил 12-летний мальчик Дмитрий Кеда, который выбрался из блокадного Мариуполя.

К сожалению, в следующей встрече Шахтер уступил Фенербахче – 1:0.

А в матче против Антальяспора и Хайдука была победа дончан и расписана мировая – 1:2 и 3:3 соответственно.

Все вырученные почты пошли не только на помощь украинским войскам, но и мирным украинцам, пострадавшим от войны против российского агрессора.

Шахтер не собирается останавливаться на этом и проведет ряд благотворительных матчей во время подготовки к новому сезону. "Горняки" уже договорились о встрече с нидерландским Аяксом, которая состоится 26 июля.