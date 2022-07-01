Благотворительное турне продолжается

Нидерландский клуб очень известен в мире своей мощной Академией по воспитанию собственных звезд футбола. Шахтер нашел топового соперника, который даст нужный тонус "горнякам".

Интересно узнать Рома сыграет в товарищеском матче против Шахтера, чтобы избежать штрафа

Поединок будет нести благотворительную цель. Билеты на матч, который состоится 26 июля в Амстердаме, будут проданы с 4 июля. Их стоимость будет стартовать с 10 евро. Все вырученные средства пойдут на нужды украинской армии и пострадавших от российской агрессии украинцев.

Напомним, весной Шахтер провел 5 благотворительных матчей, в которых собрал 13,2 миллиона гривен.

"Горняки" потерпели два поражения (от Олимпиакоса и Фенербахче), расписали одну мировую (с Хайдуком) и одержали две победы (над Лехией и Антальяспором).

В последней игре против хорватского Хайдука дончане сыграли вничью 1:1. Это было в первый день мая.

К поединку против Аякса донецкий клуб может подойти с обновленным тренерским составом. СМИ активно сватают нынешнего наставника Днепра-1 Игоря Йовичевича на тренерский мостик Шахтера. Вероятно, что в составе команды тоже могут произойти кадровые изменения из-за того, что легионеры боятся возвращаться в Украину из-за войны.

Педринью и Маркос Антонио уже официально покинули Шахтер ради выступлений в Атлетико Минейро и Лацио соответственно.