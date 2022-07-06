Помощь "горняков" не только на спортивном фронте

Донецкий клуб передал Министерству 750 новых касок, которые закупил на средства собранные от благотворительных матчей, которые прошли весной 2022-го. Шахтер проводил благотворительное турне при поддержке Министерства иностранных дел Украины и авиакомпании SkyUp Airlines.

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Очередная порция помощи от донецкого клуба / Фото Шахтера

Ранее украинский гранд передал МВД Украины 1500 аптечек. Также следует отметить, что с 24 февраля Шахтер развернул центр помощи беженцам на "Арене Львов".

Напомним, что за пять благотворительных матчей "горняки" собрали солидную сумму для нашей страны – 13,2 миллиона гривен. Однако еще большую сумму передали на нужды украинцев клубные проекты и партнеры Шахтера – 25,6 миллионов гривен.

С кем сыграл Шахтер

В стартовом матче дончане потерпели минимальное поражение от греческого Олимпиакоса (1:0).

Во втором поединке "горняки" праздновали победу над Лехией 3:2. Эта победа очень памятна, ведь победный гол забил 12-летний мальчик Дмитрий Кеда, который выбрался из блокадного Мариуполя.

К сожалению, в следующей встрече Шахтер уступил Фенербахче – 1:0.

А в матче против Антальяспора и Хайдука была победа дончан и расписана мировая – 1:2 и 3:3 соответственно.

Все вырученные почты пошли не только на помощь украинским войскам, но и мирным украинцам, пострадавшим от войны против российского агрессора.

Шахтер не собирается останавливаться на этом и проведет ряд благотворительных матчей во время подготовки к новому сезону. "Горняки" уже договорились о встрече с нидерландским Аяксом, которая состоится 26 июля.