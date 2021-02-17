Донецкий Шахтер вылетел в Тель-Авив на матч Лиги Европы против Маккаби. Игра запланирована на четверг, 18 февраля.

Тренерский штаб взял с собой 23 игроков, которые смогут сыграть в матче.

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В Киеве остался Дентиньо, который продолжает восстанавливаться после травмы. А также на матч не отправился Исмаили. Защитник уже восстановился от травмы, но им решили не рисковать.

Список игроков Шахтера

Вратари: Пятов, Гриценко, Трубин

Защитники: Додо, Кривцов, Хочолава, Корниенко, Матвиенко, Витао, Бондарь

Полузащитники: Степаненко, Тайсон, Маркос, Тете, Соломон, Патрик, Майкон, Болбат, Судаков, Коноплянка, Фернандо

Нападающий: Мораес

Матч Маккаби-Шахтер состоится в четверг, 18 февраля. Начало матча в 22: 00. 25 февраля команды сыграют ответный матч 1/16 финала Лиги Европы в Киеве.