Шахтер отправился в Израиль на матч Лиги Европы: список игроков
Донецкий Шахтер вылетел в Тель-Авив на матч Лиги Европы против Маккаби. Игра запланирована на четверг, 18 февраля.
Источник:фейсбук Шахтера
Тренерский штаб взял с собой 23 игроков, которые смогут сыграть в матче.
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В Киеве остался Дентиньо, который продолжает восстанавливаться после травмы. А также на матч не отправился Исмаили. Защитник уже восстановился от травмы, но им решили не рисковать.
Список игроков Шахтера
- Вратари: Пятов, Гриценко, Трубин
- Защитники: Додо, Кривцов, Хочолава, Корниенко, Матвиенко, Витао, Бондарь
- Полузащитники: Степаненко, Тайсон, Маркос, Тете, Соломон, Патрик, Майкон, Болбат, Судаков, Коноплянка, Фернандо
- Нападающий: Мораес
Матч Маккаби-Шахтер состоится в четверг, 18 февраля. Начало матча в 22: 00. 25 февраля команды сыграют ответный матч 1/16 финала Лиги Европы в Киеве.
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