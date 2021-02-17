Шахтар відправився до Ізраїля на матч Ліги Європи: список гравців
Донецький Шахтар вилетів до Тель-Авіва на матч Ліги Європи проти Маккабі. Гра запланована на четвер, 18 лютого.
Джерело:фейсбук Шахтаря
Тренерський штаб взяв із собою 23 гравців, які зможуть зіграти у матчі.
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У Києві залишився Дентіньо, який продовжує відновлюватися після травми. А також на матч не відправився Ісмаілі. Захисник вже відновився від травми, але ним вирішили не ризикувати.
Список гравців Шахтаря
- Воротарі: Пятов, Гриценко, Трубін
- Захисники: Додо, Кривцов, Хочолава, Корнієнко, Матвієнко, Вітао, Бондар
- Півзахисники: Степаненко, Тайсон, Маркос, Тете, Соломон, Патрік, Майкон, Болбат, Судаков, Коноплянка, Фернандо
- Нападник: Мораес
Матч Маккабі – Шахтар відбудеться у четвер, 18 лютого. Початок матчу о 22:00. 25 лютого команди зіграють матч-відповідь 1/16 фіналу Ліги Європи в Києві.
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