Наставник сборной Украины Андрей Шевченко решил остаться в Киеве, чтобы посмотреть матчи Динамо и Шахтера в Лиге Европы. Оба украинских клуба 18 февраля проведут матчи 1/16 финала.

Шахтер и Динамо боеспособные в еврокубках

Наставник украинской сборной считает, что Шахтер и Динамо будут боеспособными в Лиге Европы.

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По мнению Шевченко, Шахтер и Динамо должны одолеть стадию 1/16 финала.

Шахтер и Динамо боеспособны в еврокубках, находятся в хорошей форме. Я останусь в Киеве на игры Динамо и Шахтера. Я считаю, что еврокубковая весна для нас будет удачной, наши клубы пройдут и пойдут еще дальше,

– сказал Шевченко.

В 1/16 финала Шахтер сыграет против израильского клуба Маккаби Тель-Авив. Домашний матч "горняков" состоится в Киеве 25 февраля.

Динамо встретится с бельгийским Брюгге. Киевляне примут бельгийцев на НСК "Олимпийский" уже 18 февраля.

Шахтер и Динамо вылетели в Лигу Европы из Лиги чемпионов. Украинские клубы заняли третьи места в своих группах.



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