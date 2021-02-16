Шевченко дал прогноз на выступление Динамо и Шахтера в Лиге Европы
Наставник сборной Украины Андрей Шевченко решил остаться в Киеве, чтобы посмотреть матчи Динамо и Шахтера в Лиге Европы. Оба украинских клуба 18 февраля проведут матчи 1/16 финала.
Источник:"Футбол 1/2/3"
Шахтер и Динамо боеспособные в еврокубках
Наставник украинской сборной считает, что Шахтер и Динамо будут боеспособными в Лиге Европы.
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По мнению Шевченко, Шахтер и Динамо должны одолеть стадию 1/16 финала.
Шахтер и Динамо боеспособны в еврокубках, находятся в хорошей форме. Я останусь в Киеве на игры Динамо и Шахтера. Я считаю, что еврокубковая весна для нас будет удачной, наши клубы пройдут и пойдут еще дальше,
– сказал Шевченко.
- В 1/16 финала Шахтер сыграет против израильского клуба Маккаби Тель-Авив. Домашний матч "горняков" состоится в Киеве 25 февраля.
- Динамо встретится с бельгийским Брюгге. Киевляне примут бельгийцев на НСК "Олимпийский" уже 18 февраля.
- Шахтер и Динамо вылетели в Лигу Европы из Лиги чемпионов. Украинские клубы заняли третьи места в своих группах.
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