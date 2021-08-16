Шахтер отправился во Францию: заявка "горняков" на матч с Монако в Лиге чемпионов

Донецкий Шахтер улетел во Францию, где сыграет против Монако в плей-офф Лиги чемпионов. Тренерский штаб взял с собой 25 футболистов.

Заявка Шахтера на матч Лиги чемпионов

Около 10 часов утра донецкий клуб взял курс на Францию. Тренерский штаб во главе с итальянцем Роберто Де Дзерби взял с собой 25 игроков, которые смогут помочь команде одержать важную победу.

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"Горняки" будут проживать в Ницце. В 18:00 у дончан запланирована пресс-конференция, а уже через 30 минут первая тренировка на французской земле.

Следует выделить в составе Педриньо. Тренерский штаб до конца не знал, успел ли бразилец залечить повреждение, которое получил в поединке Лиги чемпионов против бельгийского Генка.

Вратари: Алексей Шевченко, Андрей Пятов, Анатолий Трубин;

Алексей Шевченко, Андрей Пятов, Анатолий Трубин; Защитники: Додо, Витао, Сергей Кривцов, Марлон, Николай Матвиенко, Ефим Конопля, Исмаили, Виктор Корниенко;

Додо, Витао, Сергей Кривцов, Марлон, Николай Матвиенко, Ефим Конопля, Исмаили, Виктор Корниенко; Полузащитники: Тарас Степаненко, Майкон, Маркос Антонио, Марлос, Тете, Манор Соломон, Михаил Мудрик, Алан Патрик, Георгий Судаков, Педриньо, Евгений Коноплянка;

Тарас Степаненко, Майкон, Маркос Антонио, Марлос, Тете, Манор Соломон, Михаил Мудрик, Алан Патрик, Георгий Судаков, Педриньо, Евгений Коноплянка; Нападающие: Дентиньо, Лассина Траоре, Даниил Сикан.

Первая встречи Монако – Шахтер состоится 17 августа в 22:00. Ответный матч команды сыграют 25 августа в Харькове.