Заявка Шахтера на матч Лиги чемпионов
Около 10 часов утра донецкий клуб взял курс на Францию. Тренерский штаб во главе с итальянцем Роберто Де Дзерби взял с собой 25 игроков, которые смогут помочь команде одержать важную победу.
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"Горняки" будут проживать в Ницце. В 18:00 у дончан запланирована пресс-конференция, а уже через 30 минут первая тренировка на французской земле.
Следует выделить в составе Педриньо. Тренерский штаб до конца не знал, успел ли бразилец залечить повреждение, которое получил в поединке Лиги чемпионов против бельгийского Генка.
- Вратари: Алексей Шевченко, Андрей Пятов, Анатолий Трубин;
- Защитники: Додо, Витао, Сергей Кривцов, Марлон, Николай Матвиенко, Ефим Конопля, Исмаили, Виктор Корниенко;
- Полузащитники: Тарас Степаненко, Майкон, Маркос Антонио, Марлос, Тете, Манор Соломон, Михаил Мудрик, Алан Патрик, Георгий Судаков, Педриньо, Евгений Коноплянка;
- Нападающие: Дентиньо, Лассина Траоре, Даниил Сикан.