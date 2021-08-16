Заявка Шахтаря на матч Ліги чемпіонів

Близько 10:00 ранку донецький клуб взяв курс у Францію. Тренерський штаб на чолі з італійцем Роберто Де Дзербі взяв із собою 25 гравців, які зможуть допомогти команді здобути важливу перемогу.

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"Гірники" проживатимуть у Ніцці. О 18:00 у донеччан запланована пресконференція, а вже через 30 хвилин перше тренування на французькій землі.

Слід виділити у складі Педріньйо. Тренерський штаб до кінця не знав, чи встиг бразилець залікувати пошкодження, яке отримав у поєдинку Ліги чемпіонів проти бельгійського Генка.

Воротарі: Олексій Шевченко, Андрій Пятов, Анатолій Трубін;

Олексій Шевченко, Андрій Пятов, Анатолій Трубін; Захисники: Додо, Вітао, Сергій Кривцов, Марлон, Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Ісмаїлі, Віктор Корнієнко;

Додо, Вітао, Сергій Кривцов, Марлон, Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Ісмаїлі, Віктор Корнієнко; Півзахисники: Тарас Степаненко, Майкон, Маркос Антоніо, Марлос, Тете, Манор Соломон, Михайло Мудрик, Алан Патрік, Георгій Судаков, Педріньйо, Євген Коноплянка;

Тарас Степаненко, Майкон, Маркос Антоніо, Марлос, Тете, Манор Соломон, Михайло Мудрик, Алан Патрік, Георгій Судаков, Педріньйо, Євген Коноплянка; Нападники: Дентіньйо, Лассіна Траоре, Данило Сікан.

Перша зустрічі Монако – Шахтар відбудеться 17 серпня о 22:00. Матч-відповідь команди зіграють 25 серпня у Харкові.