Донецкий "Шахтер" вслед за переездом на НСК "Олимпийский" откроет в Киеве свой магазин. "Горняки" анонсировали открытие фан-магазинов летом 2021 года.

Компания "Шахтер-Трейдинг" начала подготовку к открытию фан-магазинов в столице Украины летом 2021 года. Об этом сообщает сайт "горняков".

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Магазин могут открыть возле НСК "Олимпийский"

Сообщается, что в Fan Shop будут представлены формы команды и вся клубная продукция.

В Киеве мы откроем один, два, возможно, даже три магазина для того, чтобы быть ближе к потребителю. Магазины могут быть и на территории возле НСК "Олимпийский", и в крупных торговых центрах. Возможно, Ocean Plaza, возможно, ЦУМ,

– рассказал директор "Шахтер-Трейдинг" Артем Лоскутников.

"Шахтер" переехал в Киев: что известно

После вторжения России на Донбасс "Шахтер" переехал в Киев. Сначала дончане проводили матчи во Львове, после чего переехали в Харьков.

"Горняки" начали проводить домашние матчи в Киеве на НСК "Олимпийский" после восстановления сезона 2019/2020, который был прерван из-за карантина.

В "Шахтере" решили нецелесообразным проводить матчи в Харькове на ОСК "Металлист", ведь болельщикам было запрещено посещать поединки.

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В итоге "Шахтер" и НСК "Олимпийский" заключили контракт сроком на 3 года. Сообщалось, что "Шахтер" откроет на НСК свой офис.

НСК "Олимпийский" является домашним стадионом для киевского "Динамо".