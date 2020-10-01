Донецький "Шахтар" вслід за переїздом на НСК "Олімпійський" відкриє у Києві свій магазин. "Гірники" анонсували відкриття фан-магазинів влітку 2021 року.

Компанія "Шахтар-Трейдинг" розпочала підготовку до відкриття фан-магазинів у столиці України влітку 2021 року. Про це повідомляє сайт "гірників".

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Магазин можуть відкрити поблизу НСК "Олімпійський"

Повідомляється, що у Fan Shop буде представлено форму команди та всю клубну продукцію.

У Києві ми відкриємо один, два, можливо, навіть три магазини для того, щоб бути ближче до споживача. Магазини можуть бути і на території поблизу НСК "Олімпійський", і у великих торговельних центрах. Можливо, Ocean Plaza, можливо, ЦУМ,

– розповів директор "Шахтар-Трейдинг" Артем Лоскутников.

"Шахтар" переїхав у Київ: що відомо

Після вторгнення Росії на Донбас "Шахтар" переїхав у Київ. Спершу донеччани проводили матчі у Львові, після чого переїхали у Харків.

"Гірники" почали проводити домашні матчі у Києві на НСК "Олімпійський" після відновлення сезону 2019/2020, який був перерваний через карантин.

У "Шахтарі" вирішили недоцільним проводити матчі у Харкові на ОСК "Металіст", адже вболівальникам було заборонено відвідувати поєдинки.

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У підсумку "Шахтар" та НСК "Олімпійський" уклали контракт терміном на 3 роки. Повідомлялося, що "Шахтар" відкриє на НСК свій офіс.

НСК "Олімпійський" є домашнім стадіоном для київського "Динамо".