Газон НСК "Олимпийский" в Киеве может не выдержать матчей киевского "Динамо" и "Шахтера". Непримиримые гранды украинского футбола делят НСК после того, как "Шахтер" решил переехать на "Олимпийский".

Гендиректор НСК "Олимпийский" Валентин Груздев сообщил, что газон НСК в осенне-зимний период может не выдержать нагрузки из-за проведения на нем матчей как "Динамо", так и "Шахтера". Об этом сообщает Tribuna.com.

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Кто ухаживает за газоном

Издание Tribuna.com получил ответ от гендиректора НСК "Олимпийский" на официальный запрос.

Сообщается, что НСК "Олимпийский" и "Шахтер" совместно проводят мероприятия по уходу за газоном спортивного комплекса, во время которых, среди прочего, используется и оборудования донецкого клуба.

Способствует ли "Динамо" в уходе за газоном – не известно.

Также в сообщении говорится, что несмотря на насыщенный график матчей "Динамо" и "Шахтера" газон пока способен выдерживать такую нагрузку.

Впрочем, с середины ноября и до начала апреля ситуация может осложниться из-за погоды и снижения температуры, что не позволит газону быстро восстанавливаться.

"Шахтер" переехал на НСК: что известно

"Горняки" начали проводить домашние матчи в Киеве на НСК "Олимпийский" после возобновления сезона 2019/2020, который был прерван из-за карантина.

В "Шахтере" решили нецелесообразным проводить матчи в Харькове на ОСК" Металлист", ведь болельщикам было запрещено посещать поединки.

В итоге "Шахтер" и НСК "Олимпийский" заключили контракт сроком на 3 года.

НСК "Олимпийский" является домашним стадионом для киевского "Динамо". Сообщалось, что "Шахтер" оставляет для "Динамо" право первым выбирать игровой день, если матчи обеих команд будут приходиться на одну и ту же дату.

"Шахтер" со следующего сезона попытается совместно с руководством стадиона сделать на арене газон европейского уровня.