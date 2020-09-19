Донецкий "Шахтер" с нового сезона проводит домашние матчи на столичном НСК "Олимпийский". Вскоре "Шахтер" может открыть клубный офис на НСК "Олимпийский".

По информации "Бомбардир", донецкий клуб уже работает над этим вопросом. Других деталей пока не сообщается.

Кстати НСК "Олимпийский" – не стадион "Динамо", – Срна

"Шахтер" переехал на НСК: что известно

"Шахтер" решил заключить долгосрочный контракт для проведения домашних матчей на НСК. Об этом сообщил гендиректор клуба Сергей Палкин.

Впрочем, детали и срок контракта не раскрываются.

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"Шахтер" со следующего сезона попытается совместно с руководством стадиона сделать на арене газон европейского уровня.

В то же время донецкий клуб оставляет для "Динамо" право первым выбирать игровой день, если матчи обеих команд будут приходиться на одну и ту же дату.

Донецкий клуб провел в Киеве завершение сезона-2019/2020, который был прерван из-за карантина. "Горняки" решили нецелесообразным ездить на матчи в Харьков, где поединки все равно происходили бы при пустых трибунах.