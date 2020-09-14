С нового сезона 2020/2021 НСК "Олимпийский" в Киеве будут делить "Динамо" и донецкий "Шахтер". В Министерстве молодежи и спорта рассказали, как два непримиримых соперника будут уживаться на одной арене.

О деталях переезда "Шахтера" на НСК "Олимпийский" рассказал министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт. Об этом сообщает Tribuna.com.

К теме "Шахтер" переехал на НСК "Олимпийский", который является родным стадионом "Динамо": детали

"Динамо" в приоритете

Гутцайт заявил, что переезд "Шахтера" согласовывался с директором НСК "Олимпийский". По его словам, в приоритете НСК остается киевский клуб.

Приоритет – сначала согласовать время и дату матча "Динамо", а затем уже матча "Шахтера",

– сказал Гутцайт.

Министр считает положительным, что стадион будут арендовать два клуба. НСК – это государственный объект, поэтому "Шахтер" и "Динамо" будут наполнять бюджет.

"Для нас это очень хорошо. Это государственный объект, нам нужно использовать его на все сто. Госпредприятию НСК "Олимпийский" нужно зарабатывать деньги, а сейчас нет концертов, крупных спортивных событий. Важно, чтобы он был занят", – сказал министр.

"Шахтер" переехал на НСК: что известно

Донецкий клуб провел в Киеве завершение сезона-2019/2020, который был прерван из-за карантина. "Горняки" решили нецелесообразным ездить на матчи в Харьков, где поединки все равно происходили бы при пустых трибунах.

Впоследствии "Шахтер" решил заключить долгосрочный контракт для проведения домашних матчей на НСК. Об этом сообщил гендиректор клуба Сергей Палкин.

Впрочем, детали и срок контракта не раскрываются.

"Шахтер" со следующего сезона попытается совместно с руководством стадиона сделать на арене газон европейского уровня.

В то же время донецкий клуб оставляет для "Динамо" право первым выбирать игровой день, если матчи обеих команд будут приходиться на одну и ту же дату.