Донецький "Шахтар" з нового сезону проводить домашні матчі на столичному НСК "Олімпійський". Незабаром "Шахтар" може відкрити клубний офіс на НСК "Олімпійський".

За інформацією "Бомбардир", донецький клуб вже працює над цим питанням. Інших деталей поки не повідомляється.

До речі НСК "Олімпійський" – не стадіон "Динамо", – Срна

"Шахтар" переїхав на НСК: що відомо

"Шахтар" вирішив укласти довгостроковий контракт для проведення домашніх матчів на НСК. Про це повідомив гендиректор клубу Сергій Палкін.

Втім, деталі та термін контракту не розкриваються.

До теми Як "Динамо" і "Шахтар" ділитимуть НСК "Олімпійський": відповідь Міністерства молоді та спорту

"Шахтар" з наступного сезону спробує спільно з керівництвом стадіону зробити на арені газон європейського рівня.

Водночас донецький клуб залишає для "Динамо" право першим обирати ігровий день, якщо матчі обидвох команд припадатимуть на одну і ту ж дату.

Донецький клуб провів у Києві завершення сезону-2019/2020, який був перерваний через карантин. "Гірники" вирішили недоцільним їздити на матчі у Харків, де поєдинки все одно відбувалися б за порожніх трибун.