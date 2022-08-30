Мудриком заинтересовались два клуба АПЛ: Шахтер отклонил предложение в 30 миллионов евро

Слухи о трансфере талантливого вингера Шахтера Михаила Мудрика набирают новые обороты. Футболистом заинтересовались два топовых европейских клуба, где выступают украинцы.

Мудриком заинтересовались в Англии

По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, вингер Шахтера Михаил Мудрик заинтересовал еще один клуб АПЛ – Эвертон.

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Он сообщил, что на прошлой неделе "ириски" делали устное предложение в размере 30 миллионов евро, однако Шахтер отклонил его. Также несколько дней тому назад Арсенал изучал возможность трансфера, но только со стороны условий футболиста.

Раньше была информация, что Шахтер хотел получить за Мудрика 35 миллионов евро, Ницца давала 25 миллионов.

Михаил в этом сезоне совершил 1 ассист в 2 матчах УПЛ.

Позиция "горняков"

Ранее директор Шахтера по футболу Дарио Срна рассказывал, что Шахтер не готов продать Мудрика. Он считает, что Михаилу не следует торопиться с переходом в новый клуб.

Однако агент футболиста Алексей Алехин уверял, что у игрока национальной команды большое желание перейти в новый европейский клуб. По его словам, чемпионат Украины в этом сезоне будет на более низком уровне, чем обычно.

Мудрик также высказался по поводу слухов о своем трансфере.