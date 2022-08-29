Это лето ознаменовалось массовым оттоком легионеров из чемпионата Украины. Иностранные игроки не захотели ехать в страну, где идет война.

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При этом есть и исключения из этого правила. Один из них – форвард Шахтера Лассина Траоре. Буркиниец остался в расположении дончан. Свое решение он прокомментировал так:

Последний год был ужасающим. Для меня, но особенно для клуба и этой страны. Но во время реабилитации я всегда ощущал поддержку всех в Шахтере. Я мог бы уйти, но это не было бы правильным. Хочу поблагодарить других клубов за такой интерес ко мне. Я сильнее, чем когда-либо, и хочу отплатить клубу. Вперед,

– написал Лассина на своей странице в инстаграм.

Почти год без футбола

Лассина Траоре пришел в Шахтер год назад из Аякса. За 14 матчей в составе "горняков" он успел отличиться 9 голами.

Такое малое количество игр нанесено серьезной травмой, которую он получил в прошлом году в матче ЛЧ против Интера. С 28 сентября 2021 года Траоре не выходил на поле. Его контракт с дончанами действует до 2026 года.

Неудачный старт Шахтера

Напомним, что Шахтер неудачно стартовал в нынешнем сезоне УПЛ. В первом туре команда Игоря Йовичевича поделила очки с Металлистом 1925 года, а во втором с проблемами обыграла Кривбасс.

Видеообзор матча Шахтер – Кривбасс:

Сейчас дончане идут на 6 месте в турнирной таблице чемпионата Украины. Следующий поединок Шахтер проведет в пятницу, 2 сентября, против Руха.