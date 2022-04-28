Шахтер объявил сумму, собранную для Украины за игру против Лехии

Донецкий Шахтер проводит благотворительные матчи, чтобы собрать деньги на нужды украинского народа. "Горняки" отчитались за поединок против польской Лехии.

Общая сумма уже перевалила 10 миллионов гривен

Донецкий клуб уже успел провести четыре благотворительных матча в рамках Shakhtar Global Tour for Peace. Команда Роберто Де Дзерби одержала две победы (над Лехией – 2:3 и Антальяспором – 1:2) и потерпела два поражения (от Олимпиакоса – 1:0 и Фенербахче – 1:0).

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В Шахтере рассказали, сколько денег собрали за поединок против польской Лехии. Матч, состоявшийся в Гданьске, принес 2,5 миллиона гривен.

Напомним, что в матче против поляков победный гол Шахтера забил 12-летний Дмитрий Кеда, которому вместе с семьей удалось выбраться из заблокированного Мариуполя.

За три встречи донецкий клуб собрал для Украины 10,7 миллионов гривен.

За игру против Олимпиакоса "горняки" собрали 3,2 миллиона, а в матче против Фенербахче – 5 миллионов гривен.

Следующий благотворительный матч Шахтера состоится 1 мая против хорватского Хайдука.