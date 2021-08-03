Шахтер впервые с 2016 года будет пробиваться в групповой этап Лиги чемпионов через квалификацию. Предыдущие четыре раза "горняки" обходили это, ведь как чемпионы Украины попадали туда напрямую. На этот раз придется одолеть два раунда квалификации.

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Зато для тренера "оранжево-черных" Роберто Де Дзерби это первый еврокубковый матч как главного тренера команды.

Первый соперник – бельгийский Генк, которые в последний раз выступали в Лиге чемпионов в сезоне-2019/2020. Тогда они пробились туда тоже напрямую – как чемпионы Бельгии. Но сейчас в чемпионате страны у команды дела идут не слишком гладко. Новый сезон команда начала с поражения в матче за Суперкубок, потом была ничья в первом туре чемпионата, а в последнем матче уступила дома Остенде.

Шахтер же стартовал значительно лучше – победы над Ингульцом и Львовом. Два гола в этих матчах забил новичок команды Траоре. В матче против Львова отличился и еще один новичок Педриньо. Оба попали в стартовый состав на матч против Генка.

Текстовая онлайн-трансляция матча Генк – Шахтер