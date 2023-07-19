Шахтер отказался от назначения скандального тренера с пророссийской позицией

Алексей Гай не получит приглашение в штаб Патрика ван Леувена из-за резонансной реакции общества. При этом специалист уже ушел из Черноморца, поэтому, по сути, остался у разбитого корыта.

На днях Украину всколыхнуло известие о назначении Алексея Гая в Шахтер. Некоторые украинские СМИ сообщили, что эксхавбек станет ассистентом Патрика ван Леувена.

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Специалиста даже заметили на тренерской скамье во время товарищеского матча между Аяксом и Шахтером. Впрочем, ультрас дончан категорически выступили против назначения Алексея.

Шахтер отказался от Гая

Причиной послужили антиукраинские заявления и действия Гая уже во время войны с Россией. Похоже, что репутационные риски остановили Шахтер в приглашении Алексея.

Ютуб-канал KDK сообщает, что "горняки" не будут назначать Гая в тренерский штаб Ван Леувена. Причиной послужили именно гневная реакция со стороны футбольного сообщества.

Футбольная карьера Алексея

До недавнего времени Гай работал ассистентом Романа Григорчука в Черноморце. Но клуб уже простился с Алексеем. Во время своей игровой карьеры хавбек 13 лет отдал Шахтеру. С ним он выиграл по шесть чемпионств и Кубков Украины, а также Кубок УЕФА-2009.

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Кроме того, хавбек выступал за Ильичевец, Черноморец, Олимпик, азербайджанскую Габалу и российскую Кубань. Также на его счету 29 матчей за сборную Украины и один гол.

Главные зашквары Алексея Гая: