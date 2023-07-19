Шахтер отказался от назначения скандального тренера с пророссийской позицией
Источник:KDK
Алексей Гай не получит приглашение в штаб Патрика ван Леувена из-за резонансной реакции общества. При этом специалист уже ушел из Черноморца, поэтому, по сути, остался у разбитого корыта.
На днях Украину всколыхнуло известие о назначении Алексея Гая в Шахтер. Некоторые украинские СМИ сообщили, что эксхавбек станет ассистентом Патрика ван Леувена.
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Специалиста даже заметили на тренерской скамье во время товарищеского матча между Аяксом и Шахтером. Впрочем, ультрас дончан категорически выступили против назначения Алексея.
Шахтер отказался от Гая
Причиной послужили антиукраинские заявления и действия Гая уже во время войны с Россией. Похоже, что репутационные риски остановили Шахтер в приглашении Алексея.
Ютуб-канал KDK сообщает, что "горняки" не будут назначать Гая в тренерский штаб Ван Леувена. Причиной послужили именно гневная реакция со стороны футбольного сообщества.
Футбольная карьера Алексея
До недавнего времени Гай работал ассистентом Романа Григорчука в Черноморце. Но клуб уже простился с Алексеем. Во время своей игровой карьеры хавбек 13 лет отдал Шахтеру. С ним он выиграл по шесть чемпионств и Кубков Украины, а также Кубок УЕФА-2009.
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Кроме того, хавбек выступал за Ильичевец, Черноморец, Олимпик, азербайджанскую Габалу и российскую Кубань. Также на его счету 29 матчей за сборную Украины и один гол.
Главные зашквары Алексея Гая:
- поехал играть в русский Кубань уже во время войны, поиграв там два года
- отказался признать Россию агрессором и заявил, что во время выступлений в России не слышал об агрессии в сторону Украины
- считал, что Украина могла бы сама закончить войну, что было опровергнуто действиями российских оккупантов после 24 февраля 2022 года.
- во время матча УПЛ в 2014-м единственный отказался надевать футболку с надписью "Слава украинской армии", назвав провокацией данную акцию
- подверг критике процесс декоммунизации и переименования топонимов в нашей стране, а также назвал Степана Бандеры и Романа Шухевича врагами Украины
- самое главное: после начала полномасштабной войны в 2022 году Гай даже не попытался извиниться за свои позорные заявления, но продолжил получать зарплату в украинском клубе.