На днях Україну сколихнула звістка про призначення Олексія Гая у Шахтар. Деякі українські ЗМІ повідомили, що ексхавбек стане асистентом Патріка ван Леувена.
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Спеціаліста навіть помітили на тренерській лаві під час товариського матчу між Аяксом та Шахтарем. Втім ультрас донеччан категорично виступили проти призначення Олексія.
Шахтар відмовився від Гая
Причиною стали антиукраїнські заяви та дії Гая вже під час війни з Росією. Схоже, що репутаційні ризики таки зупинили Шахтар у запрошенні Олексія.
Ютуб-канал KDK повідомляє, що "гірники" не будуть призначати Гая у тренерський штаб ван Леувена. Причиною стали саме гнівна реакція з боку футбольної спільноти.
Футбольна кар'єра Олексія
Донедавна Гай працював асистентом Романа Григорчука в Чорноморці. Але клуб вже попрощався із Олексієм. Під час своєї ігрової кар'єри хавбек 13 років віддав Шахтарю. З ним він виграв по шість чемпіонств та Кубків України, а також Кубок УЄФА-2009.
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Крім цього, хавбек виступав за Іллічівець, Чорноморець, Олімпік, азербайджанську Габалу та російську Кубань. Також на його рахунку 29 матчів за збірну України та один гол.
Головні зашквари Олексія Гая:
- поїхав грати у російську Кубань вже під час війни, погравши там два роки
- відмовився визнати Росію агресором та заявив, що під час виступів у Росії не чув про агресію в бік України
- вважав, що Україна могла б сама закінчити війну, що лише було спростовано діями російських окупантів після 24 лютого 2022 року
- під час матчу УПЛ у 2014-му єдиний відмовився вдягати футболку з написом "Слава українській армії", назвавши провокацією дану акцію
- піддав критиці процес декомунізації та перейменування топонімів в нашій країні, а також назвав Степана Бандери та Романа Шухевича ворогами України
- найголовніше: після початку повномасштабної війни у 2022-му Гай навіть не спробував вибачитись за свої ганебні заяви, але продовжив отримувати зарплату в українському клубі