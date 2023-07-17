Недавно Российский футбольный союз выдал аттестат на участие в своих профессиональных турнирах двум клубам из Крыма. Севастополь и ялтинский Рубин явились в третий дивизион чемпионата страны-террористки.

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Команды уже успели провести первые незаконные матчи в турнирах. В заявке команд оказалось немало украинцев, в том числе и тех, кто раньше играл на уровне УПЛ.

Брат игрока сборной Украины среди коллаборантов

Среди всех выделяется Дмитрий Матвиенко из Севастополя. 31-летний защитник отыграл 11 матчей за Таврию в чемпионате Украины. Впрочем, больше всего он известен тем, что является родным братом защитника Шахтера и сборной Украины Николая Матвиенко.

Обращает на себя внимание и Александр Масалов. 26-летний защитник Рубина был в молодежках Динамо и Шахтера, а также сыграл 6 матчей в УПЛ за черниговскую Десну.

Год назад Масалов оказался в эпицентре скандала при разборе уничтоженного россиянами стадиона в Чернигове. На арене был найден русский паспорт Александра. который потом болельщики показательно сожгли.

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Кто еще играл за окупантов

Из других эксигрывов УПЛ в заявке Севастополя был Владислав Гевлич (две игры за Севастополь в чемпионате Украины). В составе Рубина оказался нападающий Алексей Бабир, который на самом высоком уровне нашего футбола сыграл 46 матчей за Волынь. Также в командах были следующие псевдоукраинцы:

вратарь Рубина Никита Колесов (играл за Заря-2)

защитник Севастополя Матвей Гуйганов (играл за Севастополь-2)

защитник Севастополя Роман Климентовский (играл за Титан)

защитник Рубина Владимир Пшеничников (играл за Таврию-2)

защитник Рубина Сергей Шестаков (играл за Макеевуголь и Никополь)

хавбек Севастополя Дмитрий Зеленкевич (играл за Химик и Игросервис)

нападающий Рубина Дмитрий Ходарченко (играл за Макеевуголь и Никополь)

нападающий Севастополя Редван Османов (играл за Ниву Тернополь, Крымтеплицу и Динамо Хмельницкий)

УЕФА запретил допускать крымские клубы в соревнования РФС

Напомним, что после аннексии Крыма в 2014 году РФС уже пытался включить команды с оккупированных территорий в свои турниры. Тогда оккупанты заявили ВСК-Таврию, Рубин и Океан.

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Впрочем, позже УЕФА запретил россиянам допускать к соревнованиям клубы из Крыма. А союз создал "специальную зону" на полуострове, где местные команды проводили любительский чемпионат.

Теперь же после начала полномасштабной войны УЕФА выбросил террористов из клубных и сборных турниров. Похоже, после этого россияне решили пойти против правила союза. УАФ уже обратилась в УЕФА и ФИФА об исключении РФС из своего состава.