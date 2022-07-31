Палкин рассказал сколько ущерба нанесло Шахтеру новое трансферное правило ФИФА

После полномасштабного вторжения России на территорию Украины ФИФА ввела особое трансферное правило для иностранных игроков по УПЛ, а также чемпионата России. Этим футболистам разрешили приостановить контракты со своими клубами до июня 2023 года.

Палкин: У нас есть долги под 50 миллионов евро

Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин рассказал о правиле ФИФА, согласно которому легионеры украинских клубов могут приостанавливать контракты на сезон-2022/2023.

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Мы брали футболистов с рассрочкой платежей. У нас есть долги под 50 миллионов евро. Выходит, что футболистов мы отпускаем бесплатно, а с другой стороны, нам говорят: "Отдавай долги". А как я отдам долги? С чего? Если вы принимаете такое решение, говорите: "Если мы забрали у вас футболистов, то вы тогда долги не платите",

– подчеркнул Палкин.

По словам гендиректора, федерация даже не посоветовалась с УАФ, а самостоятельно приняла решение.

"Сегодня все поддерживают Украину: континенты, страны, организации. Ладно клубы, бог с ними. Но наберите хотя бы УАФ и скажите: "Сейчас мы будем принимать такое решение. Сядьте у себя, посмотрите, как это лучше сделать". А они набрали какой-нибудь World Leagues Forum. Кто вообще эти люди?

Я понимаю, вы набрали FIFPro, и они нас ошеломили, мол, отпускайте футболистов. Они рассказывают, что самое главное – безопасность футболистов. Зачем вы манипулируете информацией? Мы футболистов вывезли через неделю после начала войны. Никто не собирался возвращать в Украину иностранцев. И до того как решение ФИФА было принято, я практически со всеми уже договорился.

Все были happy: одни уходили в аренду, других мы продавали. Никто не имел конфликтов, со мной никто не судился, писем мне никто не присылал, что он недоволен. ФИФА просто вторглась в нашу футбольную экосистему и все разрушила, а сейчас говорит, что общалась со всеми стейкхолдерами", – добавил специалист.

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