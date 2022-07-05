Срна: Стараемся найти определенный компромисс

После полномасштабного вторжения России на территорию Украины ФИФА решила ввести особое трансферное правило для иностранных игроков по УПЛ, а также чемпионат РФ. Этим футболистам разрешили приостановить контракты со своими клубами до июня 2022 года.

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Затем ФИФА изменила действия правила еще на один год, то есть до июня 2023 года. Генеральный директор Шахтера Дарио Срна подверг критике это нововведение.

Напомним, что донецкая команда была вынуждена продать четырех футболистов: полузащитников Маркоса Антонио (Лацио, 6.5 миллионов евро), Алана Патрика (Интернасьонал, 2 миллиона евро), а также форвардов Давида Нереса (Бенфика, 15.3 миллиона евро) и Фернандо (Зальо, 6 миллионы евро). Некоторые из легионеров покинули клуб на правах аренды.

Позиция "горняков"

Многие говорят, что они поддерживают Украину, но не делают этого. К примеру, ФИФА, в отличие от УЕФА, не защищает украинский футбол и его игроков. Мы как клубы стремимся найти определенный компромисс в этой сложной ситуации, потому что в противном случае мы бесплатно потеряем много игроков, в которых мы инвестировали. ФИФА должна понимать, что она должна защитить всех игроков Украины – это их обязанность в этой войне. Мы должны найти способ найти компромисс, иначе будет тяжело и, возможно, придется обращаться в суд,

– заявил Срна.

Гендиректор "горняков" подчеркнул, что ФИФА, введя новое правило, может только навредить украинским клубам.

"Мы будем бороться за наши клубы, потому что мы хотим, чтобы нас уважали. Мы лучший клуб в Восточной Европе, и мы будем бороться за этот имидж и уважение. Остальные помогали нам. Президент УЕФА Александер Чеферин помог нам выжить, но ФИФА этого не делает. Если они этого не сделают, мы обратимся в суд.

Мы будем командой голодных украинских игроков. Сейчас пора выживать, быть как семья и делать что-то приятное для наших людей. Мы не разочаруем ни наших болельщиков, ни Украину. Все, что мы делаем, мы делаем для них", – добавил знаменитый игрок Шахтера.

Кстати говоря. Из-за полномасштабного вторжения России чемпионат Украины сезона-2021/2022 был досрочно окончен. Команды сыграли только один круг турнира.