Палкин: Их решение не поддерживает украинские клубы
Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин в очередной раз прокомментировал позицию клуба по новым правилам ФИФА. Он вспомнил о захвате оккупантов Донецка в 2014 году.
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"Похоже, никто не обращал особого внимания на происходящее в 2014 году. В футболе все было так же как и в других сферах. ФИФА должна была обратить внимание на ситуацию Шахтера еще в 2014 году, а не только сейчас.
Их решение не поддерживает украинские клубы. На самом деле, это их уничтожает – у нас много иностранцев в чемпионате, а решение ФИФА вредит клубу. Мы потеряли сделки на сумму почти в 50 миллионов евро", – заявил специалист.
Палкин подчеркнул, что ФИФА не учла интересы УАФ и всех ее членов.
Когда они принимали решения, они должны были донести его до всех заинтересованных сторон, включая УАФ и все ее клубы-члены. Решения нужно было принимать на основе информации, которую они получили бы от них. Но ФИФА вынесла решение, не общаясь ни с одним из клубов. Проигнорировали письмо, которое подписали все клубы, и много электронных писем, которые мы послали им из нашего юридического отдела,
– сказал Палкин.
Также гендиректор донецкой команды подчеркнул серьезные намерения "горняков" обратиться в суд.
"Мы направили ФИФА письмо, в котором сообщили, что если они не помогут нам в этой ситуации, то мы подадим на них в суд. Это решение дало агентам возможность сделать себя гораздо богаче. Они могут сказать другим клубам, что не нужно платить Шахтеру, ведь получат из этого больше комиссионных", – добавил он.
Что известно о новом правиле ФИФА
- После полномасштабного вторжения россии на территорию Украины ФИФА ввела особое трансферное правило для иностранных игроков по УПЛ, а также чемпионата рф.
- Этим футболистам разрешили приостановить контракты со своими клубами до июня 2023 года.
- После начала российско-украинской войны "горняки" столкнулись с существенными экономическими проблемами.
- Ранее Палкин отметил срыв продаж четырех иностранных игроков на общую сумму в 50 миллионов евро в результате действий ФИФА. Именно такой размер компенсации "горняки" потребуют у международной организации - 42,6 миллиона фунтов (50,5 миллиона евро).