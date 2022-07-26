Палкин: Их решение не поддерживает украинские клубы

Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин в очередной раз прокомментировал позицию клуба по новым правилам ФИФА. Он вспомнил о захвате оккупантов Донецка в 2014 году.

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"Похоже, никто не обращал особого внимания на происходящее в 2014 году. В футболе все было так же как и в других сферах. ФИФА должна была обратить внимание на ситуацию Шахтера еще в 2014 году, а не только сейчас.

Их решение не поддерживает украинские клубы. На самом деле, это их уничтожает – у нас много иностранцев в чемпионате, а решение ФИФА вредит клубу. Мы потеряли сделки на сумму почти в 50 миллионов евро", – заявил специалист.

Палкин подчеркнул, что ФИФА не учла интересы УАФ и всех ее членов.

Когда они принимали решения, они должны были донести его до всех заинтересованных сторон, включая УАФ и все ее клубы-члены. Решения нужно было принимать на основе информации, которую они получили бы от них. Но ФИФА вынесла решение, не общаясь ни с одним из клубов. Проигнорировали письмо, которое подписали все клубы, и много электронных писем, которые мы послали им из нашего юридического отдела,

– сказал Палкин.

Также гендиректор донецкой команды подчеркнул серьезные намерения "горняков" обратиться в суд.

"Мы направили ФИФА письмо, в котором сообщили, что если они не помогут нам в этой ситуации, то мы подадим на них в суд. Это решение дало агентам возможность сделать себя гораздо богаче. Они могут сказать другим клубам, что не нужно платить Шахтеру, ведь получат из этого больше комиссионных", – добавил он.

Что известно о новом правиле ФИФА