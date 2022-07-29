Игнатенко: Могу сказать одно: я – полноценный игрок Бордо

25-летний украинский легионер подтвердил информацию о полноценном контракте с Бордо. По словам Даниила Игнатенко, искренне рад такому трансферу, ведь достаточно хорошо зарекомендовал себя в аренде во Франции.

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На сегодняшний день я могу сказать одно: я – полноценный игрок Бордо, чему очень рад. Не надо недооценивать Лигу 2. Говорят, что она даже тяжелее Лиги 1. Посмотрим, еще несколько дней и я смогу сам в этом убедиться. Все зависит от меня, а там будет видно,

– рассказал Игнатенко.

Интересно, что по данным Transfermarkt, Игнатенко считается еще игроком Шахтера.

Уже 6 августа Бордо проведет первый матч в Лиге 2, ведь по итогам прошедшего сезона Лиги 1 снизился в классе. В первом туре клуб Игнатенко сыграет на выезде Родеза.

Начало карьеры Игнатенко в Бордо