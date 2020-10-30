Донецкий "Шахтер" обживается на НСК "Олимпийский". Клуб разместил логотип одного из своих спонсоров на секторе стадиона.

На одном из секторов НСК "Олимпийский" из кресел выложили логотип авиакомпании SkyUp, являющейся одним из спонсоров "Шахтера". Соответствующее фото опубликовали на официальной странице донецкого клуба в твиттере перед матчем против "Мариуполя". Игра состоится в пятницу, 30 октября. Начало в 19: 00.

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Речь идет о центральном секторе на НСК "Олимпийский".



Логотип спонсора "Шахтера" SkyUp на трибунах НСК "Олимпийский" / Фото ФК "Шахтер"

Стоит добавить, что игра против "Мариуполя" состоится без зрителей. Зато матч лиги чемпионов во вторник, 3 ноября, состоится с болельщиками на трибунах. В этом матче "Шахтер" на НСК "Олимпийский" сыграет против менхенгладбахской "Боруссии".

Отметим, что логотип SkyUp "Шахтер" наносил и на стадионе "Металлист" в Харькове, где команда выступала.

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