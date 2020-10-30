"Шахтар" наніс логотип свого спонсора на один із секторів НСК "Олімпійський"
Донецький "Шахтар" обживається на НСК "Олімпійський". Клуб розмістив логотип одного зі своїх спонсорів на секторі стадіону.
На одному із секторів НСК "Олімпійський" з крісел виклали логотип авіакомпанії SkyUp, що є одним зі спонсорів "Шахтаря". Відповідне фото опублікували на офіційній сторінці донецького клубу у твіттері перед матчем проти "Маріуполя". Гра відбудеться у п'ятницю, 30 жовтня. Початок о 19:00.
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Мова йде про центральний сектор на НСК "Олімпійський".
Логотип спонсора "Шахтаря" SkyUp на трибунах НСК "Олімпійський" / Фото ФК "Шахтар"
Варто додати. що гра проти "Маріуполя" відбудеться без глядачів. Натомість матч ліги чемпіонів у вівторок, 3 листопада, вже відбудеться з вболівальниками на трибунах. У цьому матчі "Шахтар" на НСК "Олімпійський" зіграє проти менхенгладбахської "Боруссії".
Відзначимо, що логотип SkyUp "Шахтар" наносив і на стадіоні "Металіст" в Харкові, де команда виступала.
Війна банерів "Динамо" та "Шахтаря"
- Коли "Шахтар" почав проводити матчі на НСК "Олімпійський в Києві, клуб зняв банери "Динамо", які були у підтрибунних приміщеннях.
- Коли вже офіційно стало відомо, що "Шахтар" в цьому сезоні буде виступати на НСК "Олімпійський", "Динамо" прикрасило стадіон легендарними гравцями клубу.
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