Донецький "Шахтар" обживається на НСК "Олімпійський". Клуб розмістив логотип одного зі своїх спонсорів на секторі стадіону.

На одному із секторів НСК "Олімпійський" з крісел виклали логотип авіакомпанії SkyUp, що є одним зі спонсорів "Шахтаря". Відповідне фото опублікували на офіційній сторінці донецького клубу у твіттері перед матчем проти "Маріуполя". Гра відбудеться у п'ятницю, 30 жовтня. Початок о 19:00.

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Мова йде про центральний сектор на НСК "Олімпійський".



Логотип спонсора "Шахтаря" SkyUp на трибунах НСК "Олімпійський" / Фото ФК "Шахтар"

Варто додати. що гра проти "Маріуполя" відбудеться без глядачів. Натомість матч ліги чемпіонів у вівторок, 3 листопада, вже відбудеться з вболівальниками на трибунах. У цьому матчі "Шахтар" на НСК "Олімпійський" зіграє проти менхенгладбахської "Боруссії".

Відзначимо, що логотип SkyUp "Шахтар" наносив і на стадіоні "Металіст" в Харкові, де команда виступала.

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