На НСК "Олимпийский" в Киеве разместили огромные баннеры с легендарными игроками "Динамо". А также с надписями, которые должны убедить, что в Киеве может быть только одна команда – "Динамо".

На огромных баннерах размещены фотографии легендарных игроков "Динамо". Среди них Петр Слободян, Владимир Веремеев, Владимир Мунтян, Евгений Рудаков, Владимир Трошкин, Валерий Лобановский, Леонид Буряк, Виктор Колотов, Валерий Зуев, Анатолий Коньков, Михаил Фоменко и другие. Над ними размещены подписи "Помним", "Чтим", "Гордимся". Фото размещено на страницах в социальных сетях "Динамо".

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Также на некоторых баннерах размещены надписи "Большая история", "Славные традиции", "Команда нашего города", "История, которая не заканчивается". Последняя надпись – над фото о победе "Динамо" в Кубке обладателей кубков в 1975 году.

Также есть баннеры с надписью "Мы – это "Динамо". "Киев – это мы".

Баннеры на НСК "Олимпийский" с легендарными игроками "Динамо" / Фото ФК "Динамо"

Отметим, что надпись "Киев – это мы" размещена и на новой форме "Динамо".

Надпись "Киев – это мы" на форме "Динамо" / Фото ФК "Динамо"

История противостояния за НСК "Олимпийский"