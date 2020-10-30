19-летний голкипер донецкого "Шахтера" Анатолий Трубин своей игрой привлек большой интерес со стороны европейских грандов футбола. Топовые клубы Англии и Германии заинтересовались услугами талантливого стража ворот "горняков".

В матче 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов именно Трубин защищал ворота "Шахтера" против Интера". Уверенная игра голкипера привлекла внимание европейских грандов. Об этом сообщает Corriere dello Sport.

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Заинтересованность грандов футбола

Журналисты издания поражены игрой Трубина и сделали материал с громким заголовком: "Трубин – голкипер с месячной зарплатой в 5 тысяч евро, который остановил Лукаку".

Молодой вратарь уже якобы попал в шорт-лист трансферов трех известных клубов – "Челси", "Арсенала" и "Байера".

После поединка с итальянцами именно Трубин получил звание лучшего игрока матча по оценке авторитетного издания WhoScored. Оценка голкипера – 7,5. 19-летний вратарь в матче против итальянского клуба сделал 4 сейва, 47 раз коснулся мяча, отдал 14 точных из 39 передач (38%) и выиграл одну верховую дуэль. В итоге Анатолий покинул свои владения "на замке" во встрече с "Интером" – 0:0.

Добавим, что контракт Трубина с "горняками" рассчитан до лета 2024 года. Зарплата футболиста составляет 5 тысяч евро в месяц. В этом сезоне голкипер принял участие в 7 матчах, в которых пропустил 8 голов и однажды сыграл на ноль. Transfermarkt оценивает его в 800 тысяч евро.