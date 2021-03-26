Шахтер может возглавить тренер, создавший сенсацию в Серии А
Донецкий Шахтер изучает футбольный рынок с самыми прогрессирующими специалистами Европы, которые в перспективе могли бы возглавить чемпиона Украины.
Источник:Meta-ratings
"Горняки" включили в свой шорт-лист возможных кандидатов на пост главного тренера 41-летнего итальянского специалиста Роберто де Дзерби. Он сейчас тренирует Сассуоло из Серии А.
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"Впрочем, говорить о том, что Шахтер уже ведет переговоры с кем-то из кандидатов на пост главного тренера дончан, пока что преждевременно. У нынешнего наставника "горняков" Луиша Каштру действующий контракт с Шахтером, и не исключено, что в конце сезона соглашение может быть продлено", – сказано в источнике.
Ранее в Шахтер сватали Массимилиано Аллегри, однако "горняки" могут пригласить и значительно более младшего тренера.
Что известно о Де Дзерби
- Де Дзерби создал одну из самых ярких команд Серии А. Сассуоло второй сезон подряд держится на восьмой строчке, демонстрируя сверхрезультативную игру.
- Ранее 41-летний специалист работал с Палермо, Беневенто, Фоджой и Дарфо Боарио.
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