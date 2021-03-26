Донецкий Шахтер изучает футбольный рынок с самыми прогрессирующими специалистами Европы, которые в перспективе могли бы возглавить чемпиона Украины.

"Горняки" включили в свой шорт-лист возможных кандидатов на пост главного тренера 41-летнего итальянского специалиста Роберто де Дзерби. Он сейчас тренирует Сассуоло из Серии А.

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"Впрочем, говорить о том, что Шахтер уже ведет переговоры с кем-то из кандидатов на пост главного тренера дончан, пока что преждевременно. У нынешнего наставника "горняков" Луиша Каштру действующий контракт с Шахтером, и не исключено, что в конце сезона соглашение может быть продлено", – сказано в источнике.

Ранее в Шахтер сватали Массимилиано Аллегри, однако "горняки" могут пригласить и значительно более младшего тренера.

Что известно о Де Дзерби