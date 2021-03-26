Шахтар може очолити тренер, який створив сенсацію в Серії А
Донецький Шахтар вивчає футбольний ринок з самими прогресуючими фахівцями Європи, які в перспективі могли б очолити чемпіона України.
Джерело:Meta-ratings
"Гірники" включили в свій шорт-лист можливих кандидатів на пост головного тренера додали 41-річного італійського фахівця Роберто де Дзербі. Він зараз тренує Сассуоло із Серії А.
Дивіться також Минай вже провів перше тренування під керівництвом нового тренера, – ЗМІ
"Втім, говорити про те, що Шахтар вже веде переговори з кимось із кандидатів на пост головного тренера донеччан, поки що передчасно. У нинішнього наставника "гірників" Луїша Каштру діючий контракт з Шахтарем, і не виключено, що в кінці сезону угода може бути продовжена", – сказано в джерелі.
Що відомо про Де Дзербі
- Де Дзербі створив одну з найяскравіших команд Серії А. Сассуоло другий сезон поспіль тримається на восьмій сходинці, демонструючи надрезультативну гру.
- Раніше 41-річний фахівець працював з Палермо, Беневенто, Фоджою і Дарфо Боаріо.
Поділитися новиною