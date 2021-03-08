"Шахтер" может возглавить экс-тренер "Милана" и "Ювентуса" Массимилиано Аллегри. Летом "горняки" могут сменить тренерский штаб с португальского на итальянский.

По словам журналиста Олега Ящука, представители "горняков" уже связались с экс-тренером "Милана" и "Ювентуса" Массимилиано Аллегри.

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"Шахтер" планирует сменить португальский вектор на итальянский. Уже этим летом. Клуб уже вышел на бывшего тренера "Милана" и "Ювентуса" Массимилиано Аллегри и начал переговоры со специалистом. Я считаю, что это большой шаг вперед, шаг конем. "Горнякам" нужна перезагрузка и специалисты, – сказал Ящук.

Таким образом, летом "Шахтер" может покинуть нынешний тренер клуба Луиш Каштру, пришедший в клуб в июне 2019 года, подписав контракт на два сезона. В прошлом году португалец привел команду к золотым медалям УПЛ и вышел в полуфинал Лиги Европы.

Что известно об Аллегри

Аллегри 6 раз выигрывал Серию А (пять раз за "Юве" и один раз за "Милан"), за 5 сезонов он поднимал трофей Кубка Италии (с туринским клубом) и трижды – Суперкубок страны (2 – "Юве", 1 – Милан).

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