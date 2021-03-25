Футбольный клуб Минай в ближайшее время объявит, что новым тренером команды стал Александр Севидов. Он заменит Василия Кобина, который принял решение подать в отставку после встречи с руководством.

Журналист Роман Бебех сообщил, что Александр Севидов провел первую тренировку во главе Миная, хотя о назначении еще не было объявлено официально.

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Минай находится в поиске замены Василию Кобину, который 24 марта подал в отставку. Кроме Севидова на должность претендует Сергей Ковалец, который находится без работы после ухода с Черноморца в феврале 2021 года.

После 19 туров Минай занимает в турнирной таблице УПЛ предпоследнюю, тринадцатую строчку, имея в своем активе 14 очков.

Что известно о Севидове

Севидов в 2020 году обвинялся УАФ в организации договорных матчей и даже был дисквалифицирован, но подал апелляцию. Последним местом работы для специалиста была Верея из Болгарии, которую он покинул в марте 2019 года. За границей он также тренировал Зимбру из Кишинева.

В Украине работал с донецким Металлургом, Гелиосом, Крымтеплицей, Говерлой, Карпатами, Металлистом и ФК Мариуполь. За карьеру дважды приводил свои клубы к победам в Первой лиге, а также брал "бронзу" чемпионата Украины в 2003 году.