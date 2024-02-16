Донецкий Шахтер провел свой первый официальный матч в 2024 году. "Горняки" начали свой путь в плей-офф Лиги Европы, где в 1/16 финала встретились с Марселем.

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Детали отмены гола

На 27 минуте матча "горняки" смогли забить французам в контратаке. Впрочем рефери Эрик Ламбрехтс отменил гол и назначил штрафной в пользу Шахтера.

Александр Зубков сместился с фланга и вывел Сикана на ударную позицию. После этого защитник Марселя Балерди влетел в Зубкова, а Сикан потерял равновесие и не пробил по мячу.

Впрочем и вратарь Марселя вместе с защитниками не сориентировались в эпизоде, что дало Даниилу возможность в падении отпасовать на свободного Эгиналду. Тот и поразил свободный угол ворот французов.

Видео скандального эпизода:

Мнение тренера Шахтера

Впрочем судья гол не засчитал, а назначил штрафной еще за фол на Зубке. Этот эпизод вызвал недоумение у тренера Шахтера Марино Пушича, который после встречи указал на ошибку Ламбрехтса.

Я не такой человек, который любит говорить о судьях. Я очень уважаю их работу, но это была очевидная ошибка. Это чистый гол, который должен был быть у нас в первом тайме. К сожалению, решение не в нашу пользу, хотя должно было быть наоборот. Нам надо двигаться дальше. Иногда ты не получаешь результата, на который, возможно, заслуживаешь. Но это была тяжелая игра для обеих команд и интересная – для зрителей,

– заявил Пушич.

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Отметим, что в итоге встреча завершилась вничью 2:2. Шахтер дважды отыгрывался, а спасительный гол в компенсированное время записал на свой счет тот же Эгиналду.

Ответный матч против Марселя за право сыграть в 1/8 финала Лиги Европы состоится через неделю, 22 февраля, во Франции. Начало – в 22:00 по киевскому времени.